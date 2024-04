Warmes Wochenende: Was wann in Wien aufsperrt

Die bevorstehenden sommerlichen Tage laden dazu ein, ins Freie zu gehen. Welche Outdoor-Lokale in Wien wann aufsperren und wo man bereits baden kann. Ein Überblick.

Es ist zwar erst Anfang April, dem Wetter hat das aber wohl niemand gesagt. Der erste Sommertag war schon vergangenes Wochenende und kommendes ist die 30-Grad-Marke bei strahlendem Sonnenschein bereits in Reichweite. Sommer mitten im Frühling also. Das lädt dazu ein, ins Freie zu gehen. Hier ein Überblick, welche sommerlichen Aktivitäten in Wien bald aufsperren bzw. schon offen haben.

Was auf jeden Fall zum Sommer dazugehört, ist das Essen und Trinken im Schanigarten. Hier wurde die Sommersaison diese Woche bereits eröffnet. Damit sind alle 3500 Schanigärten der Bundeshauptstadt offen. Rund die Hälfte hat im Winter gar nicht zugesperrt. Eine neue Regelung erlaubt nämlich die ganzjährige Öffnung. Sehr zum Ärger mancher Bezirke.

Donaukanal erwacht

Am Donaukanal sieht man die jungen Leute bereits aufgefädelt sitzen. Aber auch die Lokale, die über den Winter geschlossen waren, werden sich bald wieder füllen. Die Strandbar Herrmann hat seit 4. April wieder geöffnet: Altbekannt mit Liegestühlen, Cocktailkarte und bald auch wieder Mittagsmenüs – diesmal von der Oriental BBQ Kitchen. Auch Events wie Silent Disco und Yoga stehen wieder auf dem Programm. Aber nicht nur die Strandbar ist aus seinem Winterschlaf zurückgekehrt: Auch die Blumenwiese bei der Schwedenbrücke hat wieder offen. Dieses Jahr mit einer renovierten Terrasse und neuer Speisekarte, auf der heuer Burritos, Pasta und Steak stehen.

Auch das Taste am Donaukanal ist mit der im Lockdown bekannt gewordenen Raclette-Semmel und einer Weekend-Special-Karte zurück. Freunde des Taco-Pop-ups Tschak, das sich auf dem Areal befindet und mit seinen Fusion-Tacos die Kunden begeistert hat, müssen noch ein bisschen warten. Tschak will ab Mitte April wieder aufsperren.

Auch der Copa Beach ist mit seinen Food-Containern erst Anfang Mai wieder zurück. Das hindert freilich niemanden, dort schon zu flanieren, zu skateboarden oder die Füße ins Wasser baumeln zu lassen. Wer etwas essen und trinken will: Die gebauten Lokale Rembetiko und Mar y Sol haben freilich offen. Spannend wird es dort aber erst richtig im Juni, wenn der obere Teil der Sunken City nach einer völligen Neugestaltung aufsperren wird.

Der Berg ruft

Auch „ausg‘steckt is“ wieder: Die Buschenschanken starten schon in die neue Saison. Das Mayer am Nussberg hat bereits seit Donnerstag offen. Wieninger am Nussberg lässt sich noch etwas länger Zeit. Eröffnung ist am 18. April. Auf Heurigenbänken sitzt man bei beiden Lokalen in der Wiese und hat einen schönen Ausblick über die Bundeshauptstadt. Die Buschenschank Obermann in Grinzing öffnet am 11. April seine Pforten. Sie bietet klassisches Heurigenessen und selbst erzeugte Bioweine.

Wiens Dächer kann man auch im Cafe Rondell am Cobenzl betrachten. Am 27. März hat es unter neuem Pächter aufgesperrt. Übernommen hat es die DoN-Group des Gastronomen Josef Donhauser. Dort gibt es täglich bis 11.30 Frühstück. Das Pop-up von Spitzenkoch Max Stiegl Otto am Berg geht am Freitag in die nächste Runde. Der Foodtruck auf der beim Pavillon 24 auf der Baumgartner Höhe bietet Burger und Cevapcici, Currys, Samosas und mehr, außerdem Wein und Champagner.

Dachterrassen und BBQ im Sand

Sobald es warm wird, locken auch die Rooftop-Bars. Karibische Stimmung gibt es im Cayo Coco am Dach des Hoxton Hotels im dritten Bezirk Seit 1. April hat es wieder geöffnet. Auch in der Aurora Rooftop Bar kann man bereits im Freien sitzen. Samstag und Sonntag hat sie jeweils nur von 8 bis 12.00 geöffnet und bietet ein Frühstücksbuffet an. Unter der Woche kann man am Abend Cocktails trinken. Die Dachterrassenbar des Zoku Vienna mit Blick auf den Wiener Prater hat ebenfalls schon offen. Am Freitagabend legt das DJ-Duo of blonde dort live auf.

Das Salettl im Alten AKH organisiert heuer ab Freitag, 5. April, wieder das Sommer-Camp und schüttet dafür Sand im Hof auf. Darauf stehen Palettenmöbeln mit Sonnenschirmen, jeden Sonntag gibt es außerdem BBQ. Auch Veganer kommen nicht zu kurz: Das Salettl hat etwa zwei verschiedene vegane Burger auf der Karte und einen mit einem Insekten-Patty. Die Eröffnung wird mit einer Party gefeiert, die den ganzen Tag (ab zehn Uhr) bis Mitternacht dauert.

Silent Disco und Zebras

Tanzen kann man dieses Wochenende auch im Weltmuseum. Dort findet am 6. April eine Silent Disco statt. Die Teilnehmer können zwischen zwei unterschiedlichen DJs wählen: Einer spielt House, Electro, Charts und HipHop, der andere Alternative-Music, Oldies und Classics.

Mit dem 1. April ist auch der Tiergarten Schönbrunn in die Sommersaison gestartet. Das heißt, der Zoo hat nun am Abend eine Stunde länger geöffnet. Bis Ende April kann er von 9 bis 18.30 Uhr besucht werden. Dort können Besucherinnen und Besucher seit dieser Woche auch zwei Zebra-Junge sehen. Sie sind am 22. und 27. März zur Welt gekommen und galoppieren bereits im Gehege herum.

Baden und surfen

Die Badesaison der Wiener Bäder beginnt wie üblich Anfang Mai, die Temperaturen laden aber schon jetzt zum Schwimmen ein. Wer Abkühlung sucht, kann in die Neue oder Alte Donau springen. Einen Kälteschock erleidet man dabei jetzt nicht mehr, trotzdem sind die 12 bis 13 Grad Wassertemperatur, die die Alte Donau Mitte der Woche hatte, noch eher sportlich. Die Frage ist, wie lange. In der Regel heizen sich Neue und Alte Donau relativ schnell auf, sobald es warm ist.

Übrigens: Wer heuer Lust aufs Windsurfen auf der Neuen Donau hat, der kann sich schon am 4. und 18. Mai eintragen und bei einem Schnupperkurs oder sogar Grundkurs erste Eindrücke sammeln.