Entscheidung in Straßburg: Was die Klimaklagen für Österreich bedeuten

Am Dienstag entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg erstmals über drei Klimaklagen. Die Auswirkungen sind auch für Österreich relevant.

Wien/Straßburg. Was haben 2000 Schweizer Pensionistinnen, sechs junge Portugiesen und ein französischer Bürgermeister gemeinsam? Sie alle sind vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gezogen, weil sie ihre Menschenrechte aufgrund mangelnden Klimaschutzes gefährdet sehen. Es sind die ersten sogenannten Klimaklagen, die in Straßburg verhandelt werden. Am Dienstag steht die Entscheidung des EGMR an, die auch in Österreich mit Spannung erwartet wird.

1. Was passiert am Dienstag beim EGMR in Straßburg?