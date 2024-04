Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schlagabtausch beim Sicherheitsrat. Der Nationale Sicherheitsrat hat sich am Dienstagabend mit der Spionagecausa rund um den festgenommenen Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott beschäftigt. Neue Erkenntnisse drangen danach nicht nach außen, doch die ÖVP fordert im Schlepptau der Verschärfung des Spionageverbots mehr staatliche Überwachung. Julia Wenzel und Barbara Steinbrenner haben recherchiert, ob jetzt der „Bundestrojaner“ zurückkommt. >>> Mehr dazu

Wichtige Hauptversammlungen bei Signa Prime und Development. Am Mittwochvormittag werden bei den außerordentlichen Hauptversammlungen von Signa Prime und Signa Development wichtige Entscheidungen für die insolventen Gesellschaften getroffen. So müssen nach den Gläubigern nun auch die Aktionäre den Sanierungsplänen und Treuhandlösungen der beiden Signa-Kerngesellschaften zustimmen. Lehnen die Aktionäre diese Pläne ab, droht den Unternehmen der Konkurs. >>> Mehr dazu

SPÖ-FPÖ-U-Ausschuss geht weiter. Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ nimmt am Mittwoch etwas an Fahrt auf. Nach dem Zeugenschwund beim Auftakt beginnt die Fortsetzung diese Woche mit Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker. Auch die ehemalige blaue Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat für den ersten von zwei Tagen in dieser Woche zugesagt. >>> Mehr dazu

Arbeitnehmer-Vertretung. In Wien, Niederösterreich und das Burgenland startet heute die AK-Wahl. Bis 23. April kann abgestimmt werden. In Wien steht mit FSG-Spitzenkandidatin Renate Anderl auch die amtierende AK-Präsidentin zur Wahl. Die rote Fraktion hat eine absolute Mehrheit zu verteidigen. >> Mehr dazu

Der böse Wolf. Zuletzt gab es mehrere Wolfs-Sichtungen in wenigen Tagen: Wie problematisch ist das? Verlieren die Tiere die Scheu? Und, was tun, wenn, wie im Mühlviertel, ein Wolf vor einem steht? Christine Imlinger aus dem Chronik-Ressort berichtet. >> Mehr dazu

Was Klimaklagen bewirken. Gerichte können Firmen und Regierungen zwar zu mehr Klimaschutz drängen, ein Ersatz für demokratisch gewählte Politiker sind sie nicht. Wichtiger als alle Urteile ist, was Staaten und Unternehmen jetzt damit machen, schreibt Matthias Auer in seiner Morgenglosse.

Billig-Ramsch aus China. Die Ramsch-Produkte der Online-Händler Shein und Temu fluten via Flugzeug Europa. Das ist nicht nur schlecht für Wirtschaft, Umwelt und Konsumenten, sondern bringt auch die Behörden an den Rand der Verzweiflung. Dazu ist Economist-Redakteur David Freudenthaler zu Gast bei Eva Winroither im Podcast der Presse. >> Mehr dazu

Ramadan endet. Überschattet vom Gaza-Krieg endet für Millionen Muslime weltweit der heilige Fastenmonat Ramadan. Saudi-Arabien, das mit Mekka und Medina die zwei heiligsten Stätten des Islam beheimatet, erklärte diesen Mittwoch zum Beginn von Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens. Auch in vielen anderen Ländern wie Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei feiern Muslime an diesem Tag.