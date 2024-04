Der mit Spionagevorwürfen konfrontierte ehemalige Verfassungsschützer Egisto Ott dürfte in den kommenden Wochen Hauptthema im U-Ausschuss zu „rot-blauem Machtmissbrauch“ sein.

Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zu „rot-blauen Machtmissbrauch“ hat einen neuen Hauptakteur, der dort aber wohl nicht selbst auftreten wird: Egisto Ott. Der mit Spionagevorwürfen konfrontierte ehemalige Verfassungsschützer dürfte in den kommenden Wochen wohl Hauptthema sein, was auch die Fraktionsführer und -führerinnen in ihren Eingangsstatements am Mittwoch durchblicken ließen. Die Befragungen starten erst zu Mittag.

Nach dem Zeugenschwund beim Auftakt gewinnt der von der ÖVP eingesetzte U-Ausschuss nun zumindest etwas an Fahrt. Als erste Auskunftsperson zu Mittag ist Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker geladen. Sie soll auch Auskunft zur türkis-blauen Kassenreform geben, die laut Ansicht etwa der SPÖ und der Grünen ein Flop gewesen sei. Auch die ehemalige blaue Sozialministerin Beate Hartinger-Klein soll als letzte Auskunftsperson des Tages dazu befragt werden.

Hanger zu Kickl: „Entweder riesengroßer Skandal oder genauso ein Skandal“

Abseits der Kassenreform wird aber wohl Ott die Befragungen dominieren. Passend dazu kommt zwischen Kraker und Hartinger-Klein die frühere Leiterin des Extremismusreferats des einstigen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Am Donnerstag folgt schließlich unter anderem FPÖ-Obmann Kickl selbst als Auskunftsperson, worauf sich vor allem ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger freut, denn: Entweder habe der frühere Innenminister von den Vorgängen gewusst, „dann ist es ein riesengroßer Skandal“. Wenn nicht, „ist es genauso ein Skandal“.