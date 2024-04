Studienfach-Ranking: Sechs österreichische Unis unter den Top 50

Am besten klassierte sich die Musikuni Wien bei den Darstellenden Künsten auf Platz vier. Die meisten Top 50-Platzierungen schaffte die Uni Wien mit acht Eintragungen.

Sechs österreichische Unis haben es in den aktuellen „QS World University Rankings by Subject“ in einem von 55 Studienfächern unter die Top 50 geschafft. Am besten klassierte sich die Musikuni Wien bei den Darstellenden Künsten auf Platz vier. Die meisten Top 50-Platzierungen schaffte die Uni Wien mit acht Eintragungen, am besten lag sie in den Kommunikationswissenschaften mit Platz zehn.

Für das Fächerranking von QS Quacquarelli Symonds wurden Wissenschafter und Arbeitgeber zu Reputation bzw. Beschäftigungsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen der jeweiligen Studienfächer befragt. Zusätzlich wurden Zitierungen wissenschaftlicher Arbeiten aus der Elsevier Scopus Datenbank ausgewertet sowie Forschungspartnerschaften mit anderen Hochschulinstitutionen herangezogen. Das beste Einzelergebnis einer österreichischen Uni lieferte wie in den Vorjahren die Wiener Musikuni: Sie erreichte in den Darstellenden Künsten wie schon 2023 Rang vier. Das Mozarteum in Salzburg verlor dagegen gleich 21 Plätze und ist in dieser Kategorie nun auf Rang 33.

Die Uni Wien erreichte in den Medien- und Kommunikationswissenschaften (10) ihre beste Platzierung. Top 50-Ränge gab es außerdem in Theologie (21), Geschichte (33), Archäologie (35), Altertumswissenschaften (40), Anthropologie (43), Linguistik (46) und Philosophie (49). Die Universität für Bodenkultur (Boku) Wien schaffte es in der Agrar- und Forstwirtschaft auf Platz 26, die Veterinärmedizinische Universität Wien in der Veterinärmedizin auf Rang 28.

>> Link zum gesamten Ranking

Mit der seit kurzem in Wien ansässigen Central European University (CEU) landete außerdem auch eine Privatuni zweimal in den Top 50. Sie punktete in den Politikwissenschaften mit Rang 32 und in der Philosophie mit Rang 37. Nicht mehr in den Top 50 vertreten sind im Gegensatz zum Vorjahr die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien (damals mit Business and Management) und die Universität für angewandte Kunst (Kunst und Design).

International haben wie bei allen Uni-Rankings US- und britische Hochschulen die Nase vorn: In vier von fünf Studienfeldern (Kunst und Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Life Sciences/Medizin sowie sozial- und Wirtschaftswissenschaften) erreichte die Harvard University die besten Platzierungen, in einem (Ingenieurswissenschaften/Technik) lag das Massachusetts Institute of Technology (MIT) vorne.