Rahul Gandhis Marsch führt wohl nicht an die Macht

Dem Erben des Gandhis-Clans und seiner Kongresspartei droht eine bittere Niederlage. Das Oppositionsbündnis ist zersplittert.

„Narendra Modi versucht, diese Wahl zu manipulieren.“ „Schande“, schallt es zurück auf die Bühne der Kundgebung des Oppositionsbündnisses in Delhi, wo Rahul Gandhi mit dem System Modi abrechnet. „Bei dieser Wahl geht es darum, das Land zu retten. Schützt unsere Verfassung!“

Der Erbe des Gandhi-Clans scheut nicht vor Pathos zurück. Der 53-Jährige hat an Statur gewonnen, an rhetorischem Talent und Charisma. Vor zwei Jahren war er zu Fuß über Monate und in mehreren Etappen von der Südspitze Indiens bis nach Kaschmir in den Norden marschiert, um für die Kongresspartei zu werben. Das hat ihm Respekt und weltweite Schlagzeilen eingetragen.

Der Nehru-Gandhi-Clan