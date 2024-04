Indien: Wenn die größte Demokratie der Welt wählt

Am Wochenende wurden in einigen Gebieten Indiens bereits gewählt. Erledigt wird das mit dem Finger - mittels elektronischer Wahlmaschinen.

Am Wochenende wurden in einigen Gebieten Indiens bereits gewählt. Erledigt wird das mit dem Finger - mittels elektronischer Wahlmaschinen. APA / AFP / Idrees Mohammed

Indien wählt. Das Land hat zuletzt von geopolitischen Machtkämpfen profitiert und gilt als globale Wachstumslokomotive. Steht Narendra Modi vor einer dritten Amtsperiode in Indien?

Die größte Demokratie der Welt wählt ein neues Parlament. Rund 969 Millionen Menschen sind in Indien wahlberechtigt, die Wahl dauert fast eineinhalb Monate. Wer in der neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Supermacht regiert, ist weit über die Grenzen Indiens hinaus relevant: Die Arbeitskräfte und der Absatzmarkt Indiens interessieren auch in Europa.

Natalie Mayroth, Indien-Korrespondentin der „Presse“, erzählt in dieser Folge von Wahltagen mit Hitzewellen, vom wirtschaftlichen Aufschwung, den Indien zuletzt erlebt hat und davon, wie Narendra Modis Politik bisher bei der Bevölkerung ankam.

Gast: Natalie Mayroth, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer, „Die Presse“

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credits: Natalie Mayroth

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Indien: Was bei der größten Wahl der Welt auf dem Spiel steht