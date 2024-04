Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Hat Israel Angriff auf Iran gestartet? Nahe der iranischen Metropole Isfahan kam es zu Explosionen. Iran berichtet davon, mehrere Drohnen „erfolgreich abgeschossen“ zu haben. Ob auch Raketen abgeschossen wurden, ist noch unklar. Mehr dazu

Tupolew-Bomber stürzt in Russland ab: Drei der vier Piloten konnten sich per Schleudersitz retten. Nach dem vierten Piloten wird noch gesucht. Die Tupolew befand sich auf dem Rückflug von einem Kampfeinsatz. Absturzursache soll laut russischen Angaben ein technischer Defekt sein. Mehr dazu

Zwölf Geschworene für Trump-Prozess ausgewählt: Die zwölfköpfige Jury im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump steht. Und erinnert nicht wenige Beobachter an „Sex and The City“, schreibt Elisabeth Postl in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Leverkusen weiter, Liverpool raus: Vier Tage nach der Meisterkrönung hat Leverkusen spät die erste Saisonniederlage abgewendet. Der frischgebackene deutsche Fußballmeister trennte sich am Donnerstag in der Europa League von West Ham auswärts mit 1:1 und qualifizierte sich nach dem 2:0 im Hinspiel für das Semifinale. Liverpool verpasste indes das angepeilte Comeback und schied trotz eines 1:0-Auswärtssieges bei Atalanta Bergamo mit einem Gesamtscore von 1:3 aus. Mehr dazu

So zog Egisto Ott für Karin Kneissl die Fäden: Zu Gast in der aktuellen „Podcast“-Folge sind Gernot Rohrhofer und Julia Wenzel. Die beiden recherchieren in der Spionagecausa rund um Egisto Ott. Welche Verbindungen gab es zwischen Hansjörg Jenewein, Christian Pilnacek und Egisto Ott? Und wie sollte das BVT ab 2017 systematisch umgebaut werden? Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über ein Flugzeug im Dienste der Schatzgräber. Mehr dazu