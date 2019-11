Black Friday als Gratwanderung für Händler

Werden aus Schnäppchenjägern am Black Friday keine Stammkunden, dann droht den Händlern ein Gewinnrückgang. Die Aktionstage knabbern nämlich am Weihnachtsgeschäft.

Die Handels-Rabattschlacht in den USA rund um den Black Friday ist auch in Österreich angekommen. Der Black Friday fällt immer auf den Tag nach dem US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving, heuer ist das der 29. November. An diesem Tag gehen viele Amerikaner mit ihren Familien und Freunden einkaufen. Der Tag gilt als umsatzstärkster Tag im US-Einzelhandel und als Barometer für das Weihnachtsgeschäft. Die Online-Händler legen mit weiteren Rabatten am folgenden Cyber Monday noch nach. Lange war der Black Friday in Österreich unbekannt, doch angetrieben von Amazon & Co. lockt auch der heimische Einzelhandel immer mehr mit Sonderangeboten und Rabatten.