Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Entscheidende Stunden für Heinz-Christian Strache: Das Schiedsgericht der Wiener FPÖ hat heute über einen Ausschluss des früheren Bundesparteichefs beraten. Die Entscheidung dürfte am Donnerstag verkündet werden. Mehr dazu

Ungemach droht auch Straches Ibiza-Kompagnon Johann Gudenus: Bei einer Hausdurchsuchung im Zuge der Casinos-Affäre wurden bei dem früheren Wiener Klubobmann Visitenkarten mit Spuren von Kokain gefunden. Der Ex-Freiheitliche betont, er habe nie Drogen konsumiert. Mehr dazu

Und die FPÖ? Die stehe angesichts einer der größten Krisen ihrer Geschichte noch verhältnismäßig gut da, argumentiert Oliver Pink in seinem Leitartikel. Letztlich sei sie stärker als Strache. Mehr dazu [premium]

Was Sie heute noch wissen sollten

Türkis-grüner Fahrplan. Die Fachgruppen der türkis-grünen Koalitionsverhandler sollen bis Freitag Berichte für ein Zwischenresümee liefern, das die Steuerungsgruppe am kommenden Montag ziehen wird. Die Verhandlungen laufen laut ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Obmann Werner Kogler "in einem guten Miteinander“, inhaltliche Hürden gebe es aber nach wie vor. Mehr dazu

Sorge um Umwelt. 40 Prozent der EU-Bürger sehen den Kampf gegen den Klimawandel als größte Herausforderung der EU. Das hat eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Mehr dazu

Pferde außer Dienst. Innenminister Wolfgang Peschorn stoppt ein Lieblings-Projekt seines Vorgängers Herbert Kickl: Die Reiterstaffel der Polizei wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Mehr dazu

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Brexit-Geschenk. Der britische Premier Boris Johnson will den Wählern den Brexit-Deal unter den Christbaum legen. Unser Korrespondent Gabriel Rath analysiert das Wahlprogramm der Konservatven. Mehr dazu [premium]

Turm-Debatte. Was soll den beim Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame zerstörten Spitzturm ersetzen? Die Debatte darüber wird bis unter de Gürtellinie geführt, wie Anne-Catherine Simon berichtet. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

„Die Welt braucht unsere Führung mehr denn je zuvor.“ Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Worüber heute diskutiert wird

Mitreden. 51 Menschen wurden von Jänner bis Oktober in Österreich ermordet, 19 von ihnen waren Männer - und 32 Frauen. Täter sind oft der Partner oder der Ex-Partner. In vielen Fällen waren die Täter bereits auffällig. Was kann jeder Einzelne tun, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern? Und was die Politik? Diskutieren Sie mit!

Was Sie sich heute Abend ahören könnten

Drama-Queen. Céline Dion inszeniert sich auf ihrem zwölften Album „Courage“ vielseitiger denn je. Altfans wird sie damit vielleicht verschrecken, aber neue Fans hinzugewinnen, meint Kritiker Samir H. Köck. Mehr dazu

Was morgen passiert

Im Prozess gegen zwei Pinzgauer wegen der Tötung einer 20-Jährigen im Oktober 2018 in Zell am See werden am Donnerstag die Urteile erwartet.

Die Polizei in Hongkong will am Donnerstag auf das Gelände der Polytechnischen Universität vordringen, in der sich Demonstranten der Demokratiebewegung über Tage verschanzt hatten.

Bild des Tages

Reuters

Mit mehr als tausend Traktoren blockierten französische Bauern am Mittwoch den Verkehr unter anderem auf der Pariser Ringautobahn. Sie fordern höhere Preise für Getreide und andere Produkte.

