Stellvertreterkrieg in Libyen: Wer kämpft gegen wen - und warum

General Haftar will mit Gewalt die Regierung aus Tripolis vertreiben. Internationale und regionale Mächte feuern den Konflikt weiter an. In Berlin soll nun eine Lösung gefunden werden. Wer hat in Libyen die Hände im Spiel - und wie kam es zu der chaotischen Situation?

Es ist ein weiterer Versuch, die Weichen in Richtung Frieden zu stellen: Am Sonntag findet in Berlin eine internationale Konferenz zu Libyen statt. Dabei wird über die Zukunft des gepeinigten Landes beraten. Die Kriegsgegner sollen zu einem dauerhaften Waffenstillstand gedrängt werden. Seit April versucht General Khalifa Haftar, die libysche Hauptstadt Tripolis zu erobern und die von der UNO anerkannte Regierung von Fayez al-Sarraj zu vertreiben.