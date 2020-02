Oscars: Wer gewinnen dürfte und wer gewinnen sollte

Kommenden Sonntag werden die Oscars verliehen. Die Filme und ihre Chancen, von „1917“ über „Little Women“ bis zum „Joker“. Netflix darf sich übrigens - mit 24 Nominierungen - jetzt schon freuen.

Die Verleihung der Oscars am Sonntag wird - wie letztes Jahr - ohne fixen Moderator über die Bühne gehen. Die Veranstaltung wird wohl weiterhin an Diversitätskontroversen zu nagen haben, denn viel verändert hat sich nicht, Hashtag-Kampagnen und Struktur-Korrekturen zum Trotz. Die Ironie der anhaltenden Kritik: Sie sichert die Relevanz der alternden Veranstaltung.



Wer in den wichtigsten Kategorien gewinnen dürfte, wer gewinnen sollte und wer übergangen wurde: Die Einschätzung der „Presse“ vorab.