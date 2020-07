(c) Mirjam Reither

Ernst-Kirchweger- Haus in Favoriten: Vergangene Woche kam es hier zu Ausschreitungen.

Das Ernst-Kirchweger-Haus ist Zuhause linker Autonomer und Migrantenvereine. Türkischen Nationalisten ist es ein Dorn im Auge; nicht nur diesen. Ein Blick hinter die Fassaden.

Es ist ruhig an der Ecke Gudrunstraße und Wielandgasse. So ruhig es eben sein kann im bevölkerungsreichsten Bezirk Wiens. Dass es hier in Favoriten eine Woche zuvor zu einer regelrechten Straßenschlacht gekommen ist, kann man sich nur schwer vorstellen.