(c) FOLTIN Jindrich / WB (FOLTIN Jindrich)

Die Mieter müssen Makler bezahlen, egal wer diese beauftragt hat. Das soll sich nun ändern. Künftig sollen die Vermieter zahlen.

Die Maklerprovision. Sie steht am Ende einer mühseligen Odyssee auf der Suche nach einer Mietwohnung. Man sucht, vergleicht, fragt an, fragt noch einmal an, besichtigt, wirbt. Nachdem man sich gegen eine Horde Mitbewerber durchgesetzt hat, darf man zur Krönung noch den Makler bezahlen. Wofür eigentlich?