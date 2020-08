Das Ende des Kroatien-Urlaubs

Volle Strände an Kroatiens Küsten. Problematisch waren dann aber vor allem die Partymeilen in der Nacht.

Österreich verhängt wegen der erhöhten Infektionsgefahr eine Reisewarnung für Kroatien. Sie gilt ab Montag. Die Regierung in Zagreb bemüht sich um Schadensbegrenzung – und wiegelt ab.

Schlechte Nachrichten kommen auch an der Adria niemals allein. Kurz nachdem Österreich eine Reisewarnung für Kroatien verhängt hatte, musste der stark vom Tourismus abhängige EU-Neuling am Freitag das neues Rekordhoch von 208 offiziell bestätigten Neuinfektionen verkünden: Neben Zagreb und Vukovar sind vor allem Dalmatien und Split zu den größten Infektionsherden des Küstenstaats geworden.



Die epidemiologische Lage in Istrien und an der Kvarner Bucht, wo die meisten österreichischen Touristen ihren Urlaub verbringen, sei wesentlich „günstiger“, versicherte am Donnerstag Krunoslav Capak, der Chef von Kroatiens Krisenstab. In Kroatien würden „an vielen Orten“ Tests durchgeführt. Damit wollte er sich gegen den Vorwurf wehren, dass die Infektionszahlen im Adriastaat mit zu wenig Tests zur Rettung der Touristensaison beschönigt worden seien: „Es ist Unsinn, dass wir die Zahlen frisieren.“