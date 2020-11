Wien: Was im rot-pinken Koalitionspakt steht

Bürgermeister Michael Ludwig (l.) und der Wiener Neos-Chef Christoph Wiederkehr bei einem Festakt am Dienstag

SPÖ und Neos haben sich bereits auf Eckpfeiler des kommenden rot-pinken Koalitionspaktes geeinigt.

Derzeit wird die rot-pinke Koalition intensiv verhandelt. Immerhin soll sie bereits am Dienstag präsentiert werden. Über das Koalitionsprogramm war bisher nur wenig zu erfahren – zwischen SPÖ und Neos wurde dazu Stillschweigen vereinbart. Der Pakt hat allerdings schon Formen angenommen. Nach „Presse“-Informationen sind die großen Pflöcke bereits eingeschlagen. Eine Übersicht, was auf Wien in den nächsten fünf Jahren zukommt.