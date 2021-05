Sperrstunde, Registrierpflicht, „grüner Pass“. Die türkis-grüne Bundesregierung hat am Montag die Details jener Verordnung präsentiert, die ab dem 19. Mai die Grundlage für die geplanten Öffnungsschritte bilden soll.

Vor rund sieben Monaten wurde das öffentliche Leben in Österreich weitgehend heruntergefahren. Nun steht das Ende des aktuellen Corona-Lockdowns kurz bevor: Am 19. Mai treten weitgehende Öffnungsschritte in Kraft. Die Eckpunkte für die neue Verordnung waren bereits im Vorfeld bekannt, die Details verkündete die türkis-grüne Bundesregierung am Montag nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten.

„Ausschließlich gute Nachrichten“ habe man heute zu überbringen, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu Beginn der Pressekonferenz an. Das erste Mal seit Oktober verzeichne Österreich weniger als 1000 Neuinfizierte, zum aktuellen Stand haben zudem 2,6 Millionen eine ersten Impfung erhalten, so Kurz. Das heißt: „Wie versprochen werden die Öffnungen am 19. Mai stattfinden - in ganz Österreich und in allen Bereichen."

Die Schulen werden ab 17. Mai wieder in den Regelbetrieb zurückkehren, der Schichtbetrieb wird nur dann stattfinden, wenn es zu einer Clusterbildung kommt. (>>> Mehr dazu)

„Grüner Pass“ als Eintrittskarte

Die Öffnungen von Tourismus, Gastronomie, Sport und Freizeitbetrieben werden von „massiven Sicherheitskonzepten“ begleitet, so Kurz. Das Testen habe sich zum „Erfolgskonzept“ entwickelt, dies werde man weiterhin verfolgen. Der Weg „zurück ins alte Leben“ ist aber das Impfen, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wiederholt betonte.

„Als Zutrittsberechtigung setzen wir auf den „grünen Zutrittspass“, so der Bundeskanzler. Um Zutritt zu Gastronomie, Kultur oder Sportbetrieben zu bekommen, bedürfte es also eines Nachweises einer „geringen epidemiologischen Gefahr“. Heißt: Ein negativer Corona-Test, der Nachweis einer Impfung oder einer überstandenen Corona-Infektion.

Zugelassen sind dabei ein Antigentest (Gültigkeitsdauer 48 Stunden), ein PCR-Test (Gültigkeitsdauer 72 Stunden) und neuerdings auch ein Selbsttest, der digital eingemeldet wird (Gültigkeitsdauer 24 Stunden). Die Erstimpfung muss 22 Tage zurückliegen - nach drei Monaten ist eine Auffrischung erforderlich. Länger ist die Frist bei erfolgter Zweitimpfung (oder wenn ein Vakzin verwendet wurde, bei dem nur eine Impfung vorgesehen ist), auch hier gibt es aber ein Limit: Dieses liegt bei neun Monaten nach dem finalen Stich.

Beschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich

Die Ausgangsbeschränkungen fallen. Dennoch werde es Einschränkungen geben, was Zusammenkünfte angeht. Privat dürfen sich tagsüber zehn Erwachsene plus Kinder treffen, nachts und im Innenraum nur vier. „Veranstaltungen in großer Dimension sind also noch nicht möglich“, so Kurz: „Hochzeiten und große Feste, wo Abstandregeln nicht eingehalten werden, finden also definitiv nicht jetzt mit 19. Mai statt, aber spätestens ab Ende Juli."

Überall dort, wo man sich länger als 15 Minuten aufhält, also in Lokalen oder in Kulturbetrieben, gilt die Registrierungspflicht. Pro Person müssen 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen und FFP2-Masken getragen werden. Die Abstandregel von zwei Metern gilt weiterhin.

Gastronomie und Kultur

Für den Restaurantbesuch gilt, ähnlich wie beim Friseurbesuch, der Eintrittstest und Zutrittstest, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. „Ab 19. Mai gilt die erste Phase des grünen Passes“.

Kunst- und Kulturveranstaltungen werden wieder vor Publikum stattfinden können. Die Kapazitätsbeschränkung liegt bei 50 Prozent, erlaubt sind in Innenräumen maximal 1500 Besucher, im Freien maximal 3000 Besucher - jeweils mit zugewiesenen Sitzplätzen. Voraussetzung auch hier: Man muss getestet, genesen oder geimpft sein. "In neun Tagen wird das Leben wieder bunter in Österreich", erklärte Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne).

(Red.)