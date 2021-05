Tulpenzwiebeln, Leute, kauft doch Tulpenzwiebeln!

Elon Musk am Montag in Berlin

Der Markt für Kryptowährungen wird immer stärker von Glücksrittern und Kriminellen beherrscht. Zeit, dass die Staaten hier regulierend eingreifen.

Elon Musk, genialer und gleichzeitig verhaltensorigineller Tesla-Chef und – so stellt er sich in seinem Twitter-Account vor – „Imperator of Mars“, hat den Kurs der Kryptowährung Bitcoin (und den des eigentlich als Juxwährung konzipierten Dogecoin) zuletzt per simplem Tweet ordentlich durch die Gegend gejagt. Der Bitcoin etwa wurde erst auf annähernd 65.000 Dollar hochgetrieben, um wenig später wieder auf rund 44.000 Dollar heruntergeprügelt zu werden.

Die Strategie nennt sich „Pump and Dump“, ist Marktmanipulation reinster Sorte, ebenso alt wie einträglich – und in fast allen anderen Sektoren des Finanzmarktes verboten. Würde man so etwas in großem Stil an der Aktienbörse versuchen, hätte man wohl sehr schnell Handschellen an den Gelenken.