Doskozil vergleicht Rendi-Wagners SPÖ mit Mitterlehner-ÖVP

Wie schon Landeshauptmann Peter Kaiser legt sich Hans Peter Doskozil nicht auf eine Kanzlerinnenkandidatin Pamela Rendi-Wagner fest.

Die Debatte über den Zustand der SPÖ nach dem schwachen Wahlergebnis für Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ebbt nicht ab. Der burgenländische Landesparteichef, Hans Peter Doskozil, vergleicht in der "Kleinen Zeitung" die Rendi-SPÖ mit der ÖVP unter Parteichef Reinhold Mitterlehner, der von Sebastian Kurz abgelöst worden war: "Ziel muss es sein, die Sozialdemokratie auf ein Ziel zu fokussieren, wieder zu einen. Das ist nicht leicht. Das hat die ÖVP unter Mitterlehner auch nicht geschafft. In der Phase befinden wir uns."

Auf die Frage hin, wer Spitzenkandidatin der SPÖ werden solle im Falle von Wahlen, legte sich Doskozil nicht auf Rendi-Wagner fest: "Dazu werde ich sicherlich nichts sagen. Wenn ich was sage, heißt es, ich bin Querulant. Wenn ich nichts sage, heißt es, ich bringe mich nicht ein. Das wird alles von der Dynamik abhängig sein. Wenn die Partei gewinnen und den Kanzler stellen will, wird sie wissen, wenn sie ins Rennen schickt. Mehr sage ich nicht dazu."

Auch der Kärntner Landeshauptmann, Peter Kaiser (SPÖ), wollte sich zuletzt trotz mehrmaliger Nachfrage nicht auf Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin festlegen. Diese Frage stelle sich derzeit nicht. "Das sind abstrakte Fragen. Ich denke, dass wir dann, wenn wir vor einer realen Situation stehen, diese Entscheidung treffen werden", so Kaiser am Dienstag im ORF-Radio. Die oberösterreichische Landesparteichefin, Birgit Gerstorfer, stellte sich hingegen in der ORF-Nachrichtensendung „Zeit im Bild 2“ am Dienstag klar hinter Rendi-Wagner.

