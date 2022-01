Impfpflicht: Dicke Luft im Parlament

Die Klubchefs von vier Fraktionen sind für die Impfpflicht, doch nicht alle ihrer Abgeordneten wollen mitziehen. Vor allem die Opposition möchte noch Änderungen am Gesetz.

Am Donnerstag nächster Woche soll der Nationalrat das Gesetz zur Impfpflicht beschließen. Der Regierung wäre es wichtig, bei der heiklen Materie möglichst viele Abgeordnete und Vertreter der Opposition hinter sich zu haben. Doch es gibt teilweise offene Widerstände in den Parlamentsklubs. Wie also werden sich die verschiedenen Fraktionen bei der Abstimmung verhalten und besteht die Möglichkeit, dass die von der Regierung für Februar geplante Impfpflicht noch an den Abgeordneten scheitert?