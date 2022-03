Von der SPÖ-Chefin hörte man am Sonntag ungewohnt Angriffslustiges zu Teuerung, Marie Antoinette und Corona.

In den vergangenen Wochen und Monaten übte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner eher in Zurückhaltung. Für die führende Oppositionspolitikerin war sie auffällig unauffällig, wenn sie öffentlich auftrat. Weshalb es wohl nicht wenige Zuseher überraschte, als sie am Sonntagabend in der "ZiB 2" angriffslustig Fehler der Regierung deutlich machte. Sie habe letzthin von der Regierung immer nur gehört, was alles nicht gehe, sagte sie. "Heute hat ein Gipfel stattgefunden, ohne Ergebnis, und ich hätte schon erwartet, dass da irgendetwas Konkretes rauskommt. Irgendeine Maßnahme."