Türkei unterstützt plötzlich Nato-Beitritt von Finnland und Schweden

Bisher hatte Recep Tayyip Erdoğan den Beitritt der beiden Länder blockiert. Nun hat er ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet.

Die Türkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato aufgegeben. Die Türkei werde während des Nato-Gipfels in Madrid die Einladung an Finnland und Schweden unterstützen, Bündnismitglied zu werden, so Finnlands Präsident Sauli Niinistö. Ein entsprechendes Memorandum sei nach einem Treffen mit Nato-General Jens Stoltenberg, Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdoğan unterzeichnet worden.

Bisher hatte Erdoğan den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland blockiert. Doch was wollte er damit erreichen? Darüber lässt sich trefflich spekulieren. Historiker Hamit Bozarslan sagte kürzlich in der "Presse" dazu, dass der türkische Präsident etwas wolle, „was er nicht bekommen kann. Er möchte, dass die Amerikaner die Kurden in Syrien nicht mehr unterstützen. Er möchte, dass niemand einer türkischen Offensive in den kurdisch kontrollierten Gebieten im Wege steht." Lesen Sie mehr dazu: Historiker: "Erdoğan sieht die Türkei als historische Mission"

(APA/dpa)