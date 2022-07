Worauf muss ich bei einem Mietvertrag achten?

Drucken

Hauptbild • Stefan Förstel / Die Presse

Eine genaue Lektüre des Vertrags spart oft Ärger und Geld. Über Bürgschaft, Kaution und sonst noch Wissenswertes.

Die erste eigene Wohnung verspricht nicht nur Freiheit, sondern auch einen großen Schritt in das Erwachsenenleben. Um aber nicht in der harten Realität zu erwachen, gilt es, beim Mietvertrag einige Dinge zu beachten.



Österreich ist ein Land des Eigentums, laut Statistik leben 55 Prozent im Eigentum und 45 Prozent zur Miete. Ganz im Gegenteil zu unseren Nachbarn, in Deutschland sind es rund 57 Prozent und selbst in der Schweiz wohnen 58 Prozent aller Menschen zur Miete.