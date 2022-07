Wie sich das Quarantäne-Aus auf den Job auswirkt

Die Quarantäne bei Corona-Infektionen fällt bundesweit mit 1. August. Für Arbeitgeber bedeutet das, eine Grundsatzentscheidung darüber zu treffen, ob sie Infizierte im Betrieb haben möchten.

Das Gesundheitsministerium verkündet am Dienstagnachmittag das bundesweite Quarantäne-Aus für positiv Getestete. Ab 1. August ist es möglich, auch dann arbeiten zu gehen, wenn eine Infektion vorliegt. Unter der Voraussetzung, dass eine FFP2-Maske am Arbeitsplatz getragen wird. Keine Beschränkungen gibt es, wenn am Arbeitsplatz nur aktuell infizierte Personen zusammentreffen.

Deshalb, sagt Arbeitsrechtsexpertin und Rechtsanwältin Katharina Körber-Risak, sei nun eine Grundsatzentscheidung für Arbeitgeber zu treffen: „Unternehmen müssen jetzt festlegen, ob sie Infizierte – die nicht ohnehin krankgeschrieben sind – im Betrieb haben möchten. Wo es mit Home-Office oder einer kurzen Dienstfreistellung auch geht, wäre das wohl die bessere Entscheidung.“ Es müsse jedenfalls zeitnah und einheitlich an alle Mitarbeitenden kommuniziert werden, „wie man mit der neuen Rechtslage umgehen möchte“.

Regelungen für Maskenpausen sind notwendig

Für alle Betriebe gilt es, die Sicherheitskonzepte zu überarbeiten, wenn Infizierte weiterhin ins Büro kommen. Dazu zählen unter anderem „Regelungen für Maskenpausen - im Freien oder in Isolierung. Auch eine geeignete Kontrolle ist sicherzustellen und es ist zu klären, ob und wie Dritte, die mit Infizierten in Berührung kommen, informiert werden, damit auch sie sich schützen können.“

Verantwortlich dafür sei zum einen der Arbeitnehmer selbst, heißt es auch aus dem Gesundheitsministerium: Man appelliere an die „Vernunft in der Gesellschaft“ und auch an jene der Arbeitgeber. „Beide haben bei Verstoß eine Strafe nach dem Epidemiegesetz - allenfalls auch zivil- und strafrechtliche Haftungen, wenn es vorsätzlich oder fahrlässig zu Ansteckungen kommt - zu befürchten.“ Die Gesundheitsbehörden und auch die Polizei seien dazu befugt, die Einhaltung zu kontrollieren. Dabei kann es, auch durch das Arbeitsinspektorat, mit Bezug auf das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz zu einer Anzeige kommen. Es sei jedoch „nicht vorgesehen, flächendeckend zu kontrollieren“, sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch auf Nachfrage.

Personalmangel trumpft Sorge um Ansteckung

In manchen Branchen sei der Personalmangel so groß, dass man sich durch das Quarantäne-Aus eine Besserung erhofft, sagt Körber-Risak, wobei es fraglich bleibe, ob die Vorgehensweise zum Erfolg führe oder „sich dadurch nicht eher mehr Cluster bilden“. In anderen Ländern sei nach Aufheben der Quarantäne „keine Besserung bei den Ausfällen am Arbeitsplatz“ eingetreten.

Im Bürobereich könne vieles durch Home-Office-Regelungen geklärt werden, sagt die Arbeitsrechtsexpertin, daher werde die Intention, positiv Getestete einzuladen, verschwindend gering sein. „Dort, wo an der frischen Luft gearbeitet wird, sollte es unproblematischer sein, jedoch ist gerade am Bau die physische Belastung im Sommer - auch durch die Hitze - so hoch, dass es auch abzuklären gilt, ob Positive mit leichten Symptomen dort überhaupt arbeiten können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden“, sagt sie. Und weiter: In vulnerablen Settings - wie der Pflege, Krankenanstalten, Heimen - sollten „vernünftige Arbeitgeber davon absehen, infizierte Arbeitskräfte einzusetzen“.