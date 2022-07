Quarantäne: Eine Regel, viele Fragen

Bleibt das Contact-Tracing bestehen? Was gilt wo und für wen in Krankenhäusern? Wer betreut infizierte Kinder? Wieso wehrt sich Wien gegen das Spitalsregister?

Nach der offiziellen Bekanntgabe für das Quarantäne-Aus am Dienstag stehen in vielen Bereichen noch etliche (Streit-)Fragen offen.

Unter anderem das Contact-Tracing beschäftigte am Mittwoch noch viele. Sprach Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag noch von einer Einstellung, informierte er in einer Runde mit den Landesgesundheitsreferenten am selben Tag, es würde bestehen bleiben. Aus dem Büro des Wiener Stadtrats Peter Hacker (SPÖ) hieß es demnach am Donnerstag man warte jetzt einmal auf einen Erlass aus dem Ministerium.