Karl Schwarzenberg: „Russland wird zerfallen“

Tschechiens Ex-Außenminister Karl Schwarzenberg prophezeit einen langen Ukraine-Krieg und eine Niederlage Russlands. Er hält die Neutralität weiterhin für nützlich, Sebastian Kurz für einen „falschen Fuffziger“ und die ÖVP für existenzgefährdet.

Sie haben schon 2014 davor gewarnt, dass die Annexion der Krim nur die Vorspeise für Putin sei und der Hauptgang die gesamte Ukraine sein könnte. Ist den Russen nach den militärischen Rückschlägen der vergangenen Monate mittlerweile der Appetit auf diverse Nachspeisen vergangenen?

Karl Schwarzenberg: Der Appetit vergeht nicht so schnell. Es dauert sehr lang, bis sich ein Land aus solchen Gedanken befreit. Deutschland ist nach dem Ersten Weltkrieg widerfahren, was Russland in den Neunzigerjahren passiert ist. Für die Generation von Putin, der noch in Ostdeutschland diente, als die Sowjetunion ganz Zentralasien umfasste und die Westgrenze bei Erfurt und Eger war, stellte der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts dar. Und das wollte er wiedergutmachen.

Sie glauben also, dass der Imperialismus tief verwurzelt ist in Russland.

Bevor Deutschland davon geheilt war, musste es erst einen entsetzlichen Weltkrieg verlieren. Russland hat sich seit dem 15. Jahrhundert ständig erweitert. Wie Václav Havel (Tschechiens Ex-Präsident; Anm.) einmal sagte: Die Tragödie Russlands ist, dass es seine Grenzen nicht kennt. Jede Imperialmacht muss eine große Niederlage erleben, bevor sie wieder zu normalem Denken zurückkehrt.