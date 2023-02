81 Abgeordnete aus 20 Ländern fordern die österreichische Bundesregierung auf, russischen Abgeordneten keine Visa für die Teilnahme an der OSZE-Konferenz in Wien auszustellen.

Gegen die Teilnahme russischer Abgeordneter bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE am 23. und 24. Februar formiert sich breiter Widerstand. In einem Brief forderten 81 Delegierte aus insgesamt 20 Ländern die österreichische Bundesregierung auf, russischen Mandataren, die unter internationalen Sanktionen stehen, die Einreise zu verweigern.

„Wir erwarten, dass Entscheidungen getroffen werden, die ihre Teilnahme verhindert“, heißt es in dem Schreiben, das sich an Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg sowie an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs und an Margareta Cederfelt, die Präsidentin der Parlamentarischen OSZE-Versammlung, richtet. Die Beteiligung der russischen Abgeordneten genau ein Jahr nach der „verbrecherischen Invasion“ in der Ukraine könnte als „Provokation“ aufgefasst werden, schreiben die Unterzeichner.