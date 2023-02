Heer stellt Erdbeben-Rettungsaktion wegen Sicherheitslage ein

Laut dem Bundesheer-Oberstleutnant Kugelweis gibt es „zunehmend Aggressionen zwischen Gruppierungen in der Türkei“. Es sollen Schüssen gefallen sein.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien hat das österreichische Bundesheer seine Rettungsaktionen aufgrund einer zunehmend schwierigen Sicherheitslage einstellen müssen. "Der erwartbare Erfolg einer Lebendrettung steht in keinem vertretbaren Verhältnis zu dem Sicherheitsrisiko", sagte Oberstleutnant Pierre Kugelweis Samstagvormittag.

"Es gibt zunehmend Aggressionen zwischen Gruppierungen in der Türkei. Es sollen Schüsse gefallen sein", so Kugelweis. Die österreichische Katastrophenhilfseinheit halte sich nach Informationen des Bundesheeres gemeinsam mit zahlreichen anderen Hilfsorganisationen in einem Basiscamp in der türkischen Provinz Hatay bereit. Seit Dienstag waren 82 Soldaten und Soldatinnen der sogenannten Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) im Einsatz und bargen bisher neun verschüttete Menschen. Seit den frühen Morgenstunden am Samstag kam es nun aufgrund der Sicherheitslage zu keinen Rettungsaktionen mehr.

"Wir halten unsere Rette- und Bergekräfte weiter bereit. Wir stehen bereit für weitere Einsätze", so Kugelweis. Auch am Zeitplan - die Rückkehr nach Österreich war für Donnerstag geplant - ändere die aktuelle Situation laut aktuellen Angaben nichts. "Es gab keinen Angriff auf uns Österreicher. Es geht uns allen gut", so der Oberstleutnant. Die Stimmung unter den Helferinnen und Helfern sei der Situation entsprechend gut. "Wir würden gerne weiterhelfen, aber die Umstände sind, wie sie sind."

Hilfsorganisationen wollen Aktivitäten verstärken

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen will die Hilfsorganisation Jugend Eine Welt ihre Aktivitäten im Krisengebiet verstärken. Wolfgang Wedan, Koordinator der Globalen Nothilfe der Organisation, war Samstagfrüh am Weg in ein Krankenhaus in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Danach war die Besichtigung der stark zerstörten Stadt Aleppo geplant. Ziel sei es, "die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen, um die bestmögliche Hilfe für die notleidenden Menschen auf die Beine zu stellen", so Wedan. In Syrien arbeitet Jugend Eine Welt mit den Salesianern und den Don Bosco Schwestern zusammen. Laut eigenen Aussagen versorgten sie in den vergangenen Tagen in Aleppo hunderte Menschen mit einem Dach über dem Kopf und Nahrungsmitteln.

Am frühen Montagmorgen hatte zunächst ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, bevor zu Mittag ein weiteres Beben der Stärke 7,6 folgte. Da Menschen nur in seltenen Fällen länger als drei Tage ohne Wasser überleben können und die Vermisstenzahlen noch immer sehr hoch sind, ist zu befürchten, dass die Opferzahlen noch drastisch steigen dürften.