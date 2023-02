Heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Zum Jahrestag des Kriegsausbruchs spricht Anna Wallner mit den Reportern Inna Hartwich in Moskau und Alfred Hackensberger in Kramatorsk in der Ukraine. Die beiden berichten, wie unterschiedlich die Länder mit dem Jahrestag umgehen, wie man die jüngste Rede von Putin da wie dort einschätzt und wie sie das vergangene Jahr persönlich erlebt haben.

Gast: Inna Hartwich, Alfred Hackensberger

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: CNN/Telegraph/Channel 4

