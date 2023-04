Die New Yorker strafen Donald Trump mit Ignoranz

APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Eine Anhängerin zerrt an einem Trump-kritischen Plakat. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich Demonstranten und etliche Journalisten.

Hubschrauber kreisen über Manhattan, Fans und Gegner des Ex-Präsidenten sind aufmarschiert. Die New Yorker nehmen das Spektakel zu Trumps Auftritt vor Gericht aber gelassen hin.

Eine gespenstische Stille liegt über der Menge“, sagt der Reporter eines großen internationalen Fernsehsenders nun schon zum dritten Mal in die Kamera. Es ist Dienstag, 12:30 Uhr, die Sonne knallt auf den Vorplatz des Bezirksstrafgerichts von Manhattan, und die Wahrheit ist: Niemand weiß, wann Donald Trump erscheinen wird. Seinetwegen sind alle hier, eine ganze Zeltstadt an Journalisten campiert vor dem Collect Pond Park in Lower Manhattan. Und seit Stunden gibt es alle paar Minuten ein neues Gerücht über die Ankunftszeit des Mannes, der als erster Ex-US-Präsident strafrechtlich angeklagt wird.

