Prinz George wird Ehrenpage bei Charles Krönung

Die Rolle von Prinz George sieht mehrere kleine Aufgaben vor. Auch Camillas Enkel werden zu Ehrenpagen.

Dem Enkel von König Charles III., Prinz George, wird bei der Krönung seines Großvaters Anfang Mai eine besondere Rolle zuteil. Gemeinsam mit drei Enkeln von Königsgemahlin Camilla - den Zwillingen Guy und Louis und Freddy (alle 13) - und vier weiteren Buben aus dem Familien- und Freundeskreis des Paares wird der Neunjährige die Zeremonie als Ehrenpage - auf Englisch "Page of Honour" - begleiten, wie der Palast rund einen Monat vor der Krönung mitteilte.

Die Ehrenpagen sind Teil der Prozession und übernehmen verschiedene kleinere Aufgaben. Einer der Ehrenpagen bei der Krönung von Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren, der Duke von Devonshire, erzählte in einem Interview mit der Webseite Sotheby's von seinem damaligen Outfit - einem blassgelben Gehrock mit blauen Manschetten, weißen Seidenstrümpfen mit Strumpfband ("von dem ich Angst hatte, dass meine Schulfreunde es entdecken würden"), schwarzen Pumps mit Absätzen und einem Degen am Gürtel. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Ehrenpagen bei der Krönung von Charles (74) und Camilla (75) Anfang Mai in der Westminster Abbey eine ähnliche Bekleidung tragen werden.

