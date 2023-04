Es fehlt nur eine Unterschrift: Wann schafft der Papst den Zölibat ab?

via REUTERS

Seit zehn Jahren ist Papst Franziskus im Amt. Immer wieder hält er mit Andeutungen die Welt in Atem. Schafft er auch den Zölibat ab und wird die Ehe von Homosexuellen in der Kirche bald erlaubt sein?

Erst kürzlich sagte Papst Franziskus in einer Debatte so nebenbei, der Zölibat könne geändert werden. Auch mit Aussagen rund um die kirchliche Ehe von Homosexuellen sorgte er für für Aufregung. Mal klingt er kritischer, mal weniger. Dürften sich Gläubige, die sich seit Jahren Reformen wünschen, Hoffnungen machen? Und würde dann die Kirche weniger Anhänger verlieren als bisher? Darüber spricht „Presse"-Kirchenexperte Dietmar Neuwirth in dieser Folge.

Gast: Dietmar Neuwirth

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

