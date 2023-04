Indien: Schallenbergs Charmeoffensive

Der Hoffnungsmarkt Indien lockt die österreichische Wirtschaft. Die Außenminister tüfteln an einem Migrationsabkommen.

Wen Österreich umschmeicheln will, den lädt die Republik zum Neujahrskonzert in den Wiener Musikverein – das gilt für Staatsgäste aus dem benachbarten Ausland und erst recht aus Asien. Bei Strauß-Walzern soll Schwung in die Staatsgeschäfte kommen: So lautet das Kalkül der diplomatischen Charmeoffensive in den Kanzleien zwischen Hofburg und Minoritenplatz.

Zuletzt kam solcherart Subrahmanyam Jaishankar in den musikalischen Genuss. Außenminister Alexander Schallenberg hat einen besonderen Draht zu seinem indischen Kollegen entwickelt. Im Vorjahr hat er ihn gleich vier Mal getroffen, unter anderem bei der Münchner Sicherheitskonferenz und im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York. Im März 2022, wenige Wochen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, reiste Schallenberg nach Delhi – und gab dort Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka beinahe die Klinke in die Hand.