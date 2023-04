Zumindest Platz eins ist der ÖVP geblieben

Es hätte noch viel schlimmer kommen können: So lautete nach dem der Tenor im ÖVP-Haus in der Merianstraße.

Unser Ziel war es, Erster zu werden, Stand jetzt haben wir das auch erreicht.“ Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer übte sich am Sonntag nach der ersten Hochrechnung im Schönreden eines miserablen Ergebnisses für die Salzburger Volkspartei. Die ÖVP war zu diesem Zeitpunkt unter die 30-Prozent-Marke gerutscht, die Freiheitlichen waren der Volkspartei mit 26 Prozent sehr nahe gekommen. Sieger sehen anders aus.

Am Nachmittag hatten im ÖVP-Haus in der Merianstraße immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, dass die Freiheitlichen es sogar auf Platz eins schaffen könnten. Dementsprechend besorgt waren die Funktionäre und Parteimitglieder, die kurz nach 16 Uhr in der Merianstraße zur „Wahlparty“ eintrafen. Von Partystimmung war nichts zu spüren, eher machten große Sorge und Ratlosigkeit die Runde.

So mancher Funktionär hatte beunruhigende Nachrichten aus den Gemeinden mitgebracht, die Stimmung schwankte zwischen Hoffnung und Bangen. Als die erste Hochrechnung über den großen Bildschirm im Sitzungssaal der Parteizentrale flimmerte, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Es gab kein Klatschen, kein Jubeln. Dafür ungläubiges Kopfschütteln und gleichzeitig ein Aufatmen: Die ÖVP liegt immerhin noch voran, der Anspruch auf die Führung des Landes ist nicht verloren gegangen.

Gejubelt wurde im schwarzen Parteihaus erst, als kurz vor 18 Uhr die dritte Hochrechnung der ÖVP dann doch ein Ergebnis über der 30-Prozent-Marke bescherte. Der Dreier vor dem Ergebnis sorgte für eine deutliche Entspannung. Doch das Minus von fast acht Prozentpunkten schmerzte die schwarzen Parteifreunde.

Haslauer: „Unser Wahlziel erreicht“