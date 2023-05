Ein Song Contest ohne Euphorie

Die Schwedin Loreen siegte wie erwartet, für Österreich gab es „nur“ Platz 15. Auf FM4 witzelten Böhmermann und Schulz im Alternativkommentar.

Es kam wie erwartet: Beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstagabend in Liverpool siegte die Favoritin, die Schwedin Loreen, mit deutlichem Abstand. Mit dem Song „Tattoo“ setzte sie sich gegen 25 weitere Teilnehmer durch. Bei ihrem Auftritt stimmte alles: Die große Stimme, die exzentrische Performance, bei der keine Zweifel aufkamen, dass sie alles gab. Die überlangen Fingernägel, Teil ihres Bühnenoutfits, die sich ins Gedächtnis kratzen.

Einen Wermutstropfen gibt es für die nunmehrige Zweifachsiegerin Loreen: Ihr Beitrag „Tattoo“ wird immer mit „Euphoria“, ihrem Siegerlied von 2012, verglichen werden und schneidet dabei schlechter ab. „Tattoo“ wirkt weniger frisch, abgeklärter. Sie singt darüber, dass sie an der Liebe festhalten will, auch wenn sie weh tut. Das klingt nach einer „toxischen Beziehung“, deren Lebensdauer abgelaufen ist. „Euphoria“ war lebensbejahender: „We're going up“, hieß es.

Für Österreich verlief der Abend enttäuschend: Teya & Salena hatten sich am Donnerstagabend mit „Who the Hell Is Edgar?“, einer satirischen Abrechnung mit der Musikindustrie, souverän ins Finale gesungen. Zwischenzeitlich war dem Duo ein Platz in den Top Ten zugetraut worden, gar eine Minimalchance auf den Sieg. Im Finale hatten sie den undankbaren ersten Startplatz und wirkten nervöser als davor. Dann Platz 15.