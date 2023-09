Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Hunderte Opfer bei Treibstoffdepot-Explosion in Berg-Karabach: In der umkämpften Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus hat es infolge der Explosion eines Treibstoffdepots Hunderte Opfer gegeben. Das Büro des Menschenrechtsbeauftragten der international nicht anerkannten Republik sprach Montagabend von mindestens 200 Verletzten und einer unbekannten Zahl von Toten unweit der Gebietshauptstadt Stepanakert. Unklar war zunächst, was die Katastrophe in der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region auslöste. Mehr dazu. Eine Reportage von Jutta Sommerbauer vor Ort lesen Sie hier.

Die ÖVP besinnt sich auf ein Vorbild :ÖVP-Obmann Karl Nehammer startet heute eine Kampagne mit Bezug auf Leopold Figl. Die schwarze Kanzlerlegende ist zuletzt wieder in aller Munde, und wird etwa von Freiheitlichen oder Klima-Aktivisten als Referenz genutzt. Mehr dazu.

Wie unabhängig ist der ORF? : Darüber entscheidet heute der Verfassungsgerichtshof. Das Höchstgericht lädt zur öffentlichen Verhandlung, um zu prüfen, ob die Regierung zu viel Einfluss auf Stiftungs- und Publikumsrat hat. Wie die Regierung den ORF dominiert, schreibt Isabella Wallnöfer in der Morgenglosse.

Staatsbegräbnis für Italiens Ex-Präsident Napolitano: In Rom findet am Dienstag das Staatsbegräbnis für den früheren Präsidenten Italiens, Giorgio Napolitano, statt. Altbundespräsident Heinz Fischer vertritt Österreich bei den Trauerfeierlichkeiten. Die Beerdigung findet in Form einer nicht-religiösen Zeremonie im Hauptsaal der Abgeordnetenkammer in Rom statt. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen teil. Napolitano war am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben.

Österreichische Parlamentsdelegation besucht Kiew : Eine österreichische Parlamentsdelegation ist am Dienstag in der Früh in Kiew eingetroffen. In Kiew werden die Abgeordneten die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament besuchen, und dort bilaterale Gespräche führen., Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird dort eine Rede halten. Laufend aktuelle Informationen rund um den Krieg in der Ukraine finden Sie in unserem Ukraine-Ticker.

Das hitzige Salzburg-Derby: Austria Salzburg empfängt im ÖFB-Cup RB Salzburg, also just den Klub, der 2005 die Violetten übernommen und alles auf den Kopf gestellt hat. 4000 Fans kommen nach Grödig, SV-Obmann Claus Salzmann hofft auf ein „friedliches Fußballfest“. Dass Emotionen trotzdem aufkochen ist logisch, wie Markku Dattler schreibt. Mehr dazu.

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Not der Gründer des Gänsehäufels. Die Administration der Zeitung zeigte sich gar bereit, Spenden an Florian Berndl zu übermitteln. Mehr dazu