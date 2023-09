Was Sie heute wissen sollten

EU-Innenminister diskutieren über Asylpakt. Im Zentrum des Rates der EU-Innenminister stehen heute Verhandlungen zum EU-Asyl- und -Migrationspakt und die Ukraine. Die deutsche Regierung hatte am Vortag ihren Widerstand gegen den geplanten EU-Krisenmechanismus in der Asylpolitik aufgegeben. Mehr dazu [premium]

Trauriges Spiel der EU-Länder. Das grenzfreie Europa existiert nur noch auf dem Papier. Die Regierungen argumentieren das Hochfahren der Grenzbalken mit steigenden Flüchtlingszahlen. Tatsächlich schotten sich die EU-Staaten aber aus rein innenpolitischen Gründen ab, argumentiert Anna Gabriel in der Morgenglosse. Mehr dazu

VW-Werke stehen still. Wegen einer schweren IT-Störung können beim Volkswagen-Konzern in einigen Werken vorerst keine Autos produziert werden. Auch die Tochtergesellschaft Audi war betroffen. Ein Krisenstab wurde einberufen. Die Ursache blieb zunächst ungeklärt. Mehr dazu

Nordkorea schreibt Atomwaffen in die Verfassung. Nordkorea hat seinen Status als Atomwaffenmacht in der Verfassung verankert. „Die Politik zum Aufbau von Atomwaffen in der Demokratischen Volksrepublik Korea wurde als Grundgesetz des Staates verankert, das niemand missachten darf“, sagte Machthaber Kim Jong-un auf einer Sitzung der Obersten Volksversammlung. Mehr dazu

Alternative Nobelpreise werden bekanntgegeben. Im Vorfeld der traditionellen Nobelpreise werden heute in Stockholm die Preisträger der Right Livelihood Awards bekanntgegeben. Mit dieser auch als Alternative Nobelpreise bezeichneten Auszeichnung werden ausdrücklich Menschen und Organisationen geehrt, die sich für Frieden, Nachhaltigkeit und einer gerechte Welt einsetzen. Bereits mehrmals erhielten Empfänger eines Right Livelihood Awards später auch den Friedensnobelpreis.

Impeachment-Anhörung gegen Biden. Im US-Repräsentantenhaus findet heute die von den Republikanern angestoßene erste Anhörung über Amtsenthebung-Ermittlungen gegen US-Präsident Joe Biden statt. Die Republikaner werfen ihm vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunter Biden verstrickt gewesen zu sein. Ein Erfolg des Verfahrens gilt als ausgeschlossen, ist dafür doch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat erforderlich - und dieser wird von Bidens Demokraten kontrolliert.

Die Pechsträhne der SPÖ. Ein schräges Wahlkampf-Strategiepapier, das Andreas Babler angeblich nie in Auftrag gegeben hat. Eine Schrebergarten-Affäre in der Stadt Wien. Wie sehr schaden der SPÖ diese jüngsten Skandale und Aufregungen? Das analysieren in der heutigen Podcast-Folge Klaus Knittelfelder und Elisabeth Hofer. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren staunte die „Neue Freie Presse“ über den hohen Lebensstandard in Amerika: Sogar Arbeiter haben dort Autos und Radios! Mehr dazu