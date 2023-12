Die modularen Pop-up-Gästezimmer können in existierende Pensionen eingebaut werden. Die ersten Zimmer sind ab Dezember buchbar.

Der Namenspatron ist ein vertrautes Format und heißt „Zimmer mit Frühstück“ – so wie man das eben kennt, aus Tourismusbetrieben im ländlichen Raum. Barbara Ambrosz (links im Bild) und Karin Santorso, seit 20 Jahren kennt man sie als Designstudio Lucy.D, haben davon ausgehend für die Kulturhauptstadt ihr „Zimmer mit Aussicht“ entwickelt.

Verknappt handelt es sich dabei um ein modulares Pop-up-Gästezimmer, das in existierende Pensionen eingebaut wird und sich an vorgefundene Strukturen anpasst. Viel Zeit hatten die beiden nicht: Im März 2023 machten sie die erste von vier gemeinsamen Reisen, um mögliche Motive zu identifizieren und um Partnerbetriebe für „Zimmer mit Aussicht“ zu finden. „Solche Pensionen leben von der Persönlichkeit ihrer Betreiber“, sagt Barbara Ambrosz, und das sollte sich auch in dem Konzept der beiden widerspiegeln.

Salz, Stoff und Gras

Also ein Format, das sich einerseits an das Vorhandene anpasst, zugleich aber einen sehr markanten Charakter verleiht. Oberösterreich-Tourismus hatte eine Liste möglicher Kandidaten erstellt, davon schauten sich die beiden etwa 15 an, in acht Pensionen gibt es das Zimmer jetzt, insgesamt 11 davon wurden gebaut. „Fokus des Projekts war von vornherein, dass es einen ersten Anstoß geben und später weitergehen sollte“, betont Karin Santorso. Aufgrund der Rahmenbedingungen der Kulturhauptstadt sollten keine strukturellen Verbesserungen oder größere Umbauten in den Pensionen vorgenommen werden.

Ambrosz und Santorso mit Versatzstücken, die Teil von „Zimmer mit Aussicht“ sind. Christine Pichler

Manche der Betreiberinnen und Betreiber haben dies später aber doch aber auf eigene Faust getan und zum Beispiel Badezimmer erneuert oder nicht nur den einen Raum neu gestrichen. Während ihrer Recherche haben Ambrosz und Santorso bestimmte Materialien (Raschgras, Salz, Trachtenstoffe) und Verarbeitungstechniken (Brettschnitt) identifiziert, die sie als Gestaltungsmerkmale in das „Zimmer mit Aussicht“ einarbeiten wollten. Zu den Herausforderungen zählte dabei, dass beim ersten Treffen mit den möglichen Partnerbetrieben noch nicht feststand, wie die Zimmer aussehen sollten.

„Es war zu dem frühen Zeitpunkt die große Kunst, sie vom Projekt zu überzeugen, ohne dass wir selbst genau wussten, was wir machen würden“, erinnert sich Santorso an die erste Projektphase, die kaum ein Dreivierteljahr zurückliegt. Nachdem sie endgültig festgelegt hatten, mit welchen Materialien bzw. Techniken sie Traditionen des Salzkammerguts referenzieren wollten, entwarfen Santorso und Ambrosz selbst eine kleine Kollektion an Brettschnitt-Möbelstücken in verschiedenen Ausführungen („Dots“, „Faces“, „Picasso“) sowie ein textiles Betthaupt mit Baldachincharakter.

Das Feedback war direkt und ehrlich

„Als Industriedesignerinnen interessieren wir uns immer dafür, wie etwas in Serie produziert werden kann“, sagt Karin Santorso. So war es immer Teil des Projekts, dass nicht In-situ-Unikate entstehen sollten, sondern eben etwas, das sich - wiewohl eventuell leicht abgewandelt - an verschiedenen Orten anbringen und eben auch reproduzieren lässt. Aufgrund der vorgefundenen Strukturen sei es nötig gewesen, eine Art „REal-Life-Prototypisierung“ vorzunehmen, erzählen die beiden. „Dabei haben wir zum Teil sehr ehrliches Feedback bekommen“, sagt Barbara Ambrosz lachend, „aber so etwas muss man schon aushalten können“.

Weil sie nicht alles selbst umsetzen wollten, haben Ambrosz und Santorso einige Projektpartnerinnen eingeladen, sich anderer von ihnen vorgegebener Themen anzunehmen und so zum „Zimmer mit Aussicht“ beizutragen. Das Designstudio Mischer‘Traxler setzte das Thema Natur und Jagd mit einer kleinen Spiegelkollektion um. Kim+Heep entwarfen aus Raschgras eine Leuchte, die jetzt in den Gästezimmern angebracht ist. Das etwas weitläufige Thema Salz wurde dem Pariser Architekturbüro Infrabric übertragen, das Ergebnis ist ein Trinkset.

Die ersten Zimmer sind ab Ende Dezember buchbar, verfügbar werden sie über Oberösterreich-Tourismus sein, und auch auf der Homepage von Lucy.D findet sich eine Liste der Partnerbetriebe.