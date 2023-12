Jeder Ort als Ort der Kunst

Kurator Gottfried Hattinger holt für das Format „Art your Village“ zwölf internationale Künstler und Künstlerinnen in die Region.

Der Kurator Gottfried Hattinger lädt so einige Künstler und Künstlerinnen für das Kulturhauptstadtjahr 2024 ins Salzkammergut. Auch um in zwölf Orten an lokalen Kräften anzudocken.

Auch wenn’s auf den ersten Blick nach „nichts“ oder zumindest nach „nicht viel“ ausschaut: Es ist immer etwas da, davon ist Gottfried Hattinger überzeugt. Und das war auch so in den zwölf Orten im Salzkammergut, auf die sich der Kurator für das Projekt „Art Your Village“ intensiv eingelassen hat. „Ich habe mir dafür ganz bewusst kleinere Orte ausgesucht“, sagt Hattinger. Denn das Format für die Kulturhaupststadt 2024 ist irgendwie auch eine Versuchsanordnung. Und der Ort selbst die Petri-Schale. „Ich lade Menschen von ganz weit weg ein, um sich mit Orten in der Region zu beschäftigen und daraus ein Projekt zu entwickeln“, fasst Hattinger das Konzept zusammen. Mit den „starken traditionsverbunden Gesellschaften“ im ländlichen Raum hatte er als Kurator schon des öfteren zu tun, etwa für das „Festival der Regionen“.