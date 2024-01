Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Nehammer präsentiert „Österreichplan. Noch ist nicht sicher, wann die Nationalratswahl stattfindet, fix aber ist: Der Wahlkampf startet heute. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) präsentiert am Nachmittag in einer groß inszenierten Rede in Wels seinen „Österreichplan“. Seit Tagen schon spielt die ÖVP häppchenweise Inhalte desselben an Medien, heute frühmorgens hat sie den gesamten Plan veröffentlicht. Die wichtigsten Inhalte finden Sie hier im Überblick. Und den Stand der Neuwahl-Debatte hat Oliver Pink in seinem Innenpolitik-Briefing analysiert.

„Oma statt Mama“ in der Kinderbetreuung? Einer der vorab „geleakten“ Inhalte des „Österreichplans“ lautet: Auch Großeltern sollen künftig in Karenz gehen können. Bei dieser Idee ist Vorsicht geboten, warnt Elisabeth Hofer in der heutigen Morgenglosse: „‘Wenn die Mama nicht kann, macht’s halt die Oma‘ ist kein Zukunftsmodell für eine moderne Gesellschaft.“ Mehr dazu

Demos gegen Rechtsextremismus. Nach dem Vorbild Deutschlands sind in Wien, Innsbruck und Salzburg heute Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. In Wien ist unter dem Titel „Demokratie verteidigen!“ für 18.00 Uhr vor dem Parlament eine von zahlreichen zivilgesellschaftlichen und politischen Organisationen unterstützte Großkundgebung angekündigt. Mehr dazu

„Menschenrechte sind in Gefahr“. Anlass für die Proteste gegen Rechtsextremismus ist ein konspiratives Treffen in Potsdam, bei dem Rechtsextreme über „Remigration“ fantasierten. Köksal Baltaci hat mit fünf Männern und Frauen mit Migrationshintergrund darüber gesprochen, wie es ihnen ergangen ist, als sie davon erfahren haben und welche Reaktion sie sich von Politik und Zivilgesellschaft erwarten. Mehr dazu

US-Häftling mit Stickstoffgas hingerichtet. Im Bundesstaat Alabama ist erstmals in der US-Geschichte ein Häftling mit Stickstoffgas hingerichtet worden. Der wegen Mordes verurteilte Kenneth Smith wurde am Donnerstagabend im Gefängnis der Stadt Atmore mit der umstrittenen neuen Hinrichtungsmethode getötet. Mehr dazu

Vorentscheidung im Völkermord-Verfahren gegen Israel. Der Internationale Gerichtshof wird heute über einen Antrag zur Beendigung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen befinden. Die höchsten Richter der Vereinten Nationen in Den Haag urteilen jedoch noch nicht über den Vorwurf des Völkermordes an sich. Zunächst geht es nur um die von Südafrika geforderten Sofortmaßnahmen zum Schutz der Palästinenser im Gaza-Krieg. Alle aktuellen Entwicklungen zum Gaza-Krieg finden Sie im Nahost-Ticker.

Verschollen geglaubtes Gemälde aufgetaucht. Das unvollendete Gemälde „Bildnis Fräulein Lieser“ aus dem Spätwerk Gustav Klimts hing seit den 1960er-Jahren im Salon einer Villa rund um Wien, ohne dass auch nur ein Klimt-Experte davon wusste. Jetzt soll das Damenporträt versteigert werden. Almuth Spiegler gibt im heutigen Podcast Einblick in die aufsehenerregende Neuentdeckung. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die „neue Hausfrau von Downing Street Nr 10.“ Mehr dazu