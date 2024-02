Lokalkritik im Shiso Burger: Kimchi statt Pommes

Burger mit Asia-Touch gibt es nun auch in Wien: Das deutsche Franchise Shiso Burger hat in der Theobaldgasse aufgesperrt.

Symbolisiert Berlin eigentlich immer noch die Hauptstadt der Lässigkeit? Im neuen Shiso Burger setzt man jedenfalls darauf. „Hey Vienna“ leuchtet in dem Lokal von der Wand. „At least one concept from Berlin made it to the neighborhood.“

Das Konzept ist eine Kreuzung aus Burger und Asiaküche, die Nachbarschaft ist Wien-Mariahilf: Hier hat am Freitag der erste Österreich-Standort des deutschen Franchise aufgesperrt, nach Locations in Paris, Lissabon und Katar (ja, Katar). Ist ja auch ein durchaus mainstreamtaugliches Konzept: Burger mag jeder, Asiaküche eigentlich auch. Hier gibt es nun also (auch) Burger mit (pan-)asiatischem Touch. Und Vogerlsalat.

Der Bulgogi-Burger mit Rindfleischstreifen, koreanischer Chilipaste, Chilimayo und Teriyakisauce (12 Euro) funktioniert geschmacklich überraschend gut, beim Shisoburger (13 Euro) schmeckt man den Thunfischpatty zwar kaum heraus, dafür umso mehr das namensgebende Shiso-Blatt: sehr interessant – und sehr schade, dass das nur in einem einzigen Burger vertreten ist! Der klassische Hamburger könnte zum Beispiel eines vertragen, er wirkt im Gegensatz zu den ersten beiden ein bisschen blass, wobei: Das Fleisch ist nicht nur saftig, sondern auch bio (8 Euro).

Der Bulgogi Burger. Bernadette Bayrhammer Kimchi statt Pommes. Bernadette Bayrhammer Die hausgemachten Limonaden sind nicht zu süß. Bernadette Bayrhammer

Geschmackssache sind die sehr weichen Burgerbrötchen, die gar nicht herhalten: Sie werden beim ersten Biss zu Gatsch. (Man könnte auch sagen: Sie beschweren halt nicht.) Und während das Kimchi – die gesunde, asiatische Beilage – sehr gut ist, knackig, würzig, nicht zu scharf, sind die Süßkartoffelpommes trotz Tempurateig leider lasch und ziemlich fettig, bestenfalls ein guter Versuch. Das Ambiente ist angenehm, man knotzt hier an etwas seltsam geformten Tischchen vor der offenen Küche, ist aber sogar ganz gemütlich.

Fazit: Mit dem Marketingversprechen, dass Shiso Burger die Vorstellung des Burgers für immer verändern wird, hat man den Mund ein bisschen zu voll genommen. Es bleibt Fastfood, immerhin mit Biofleisch und ein paar netten Geschmacksideen.

>> Weitere Lokalkritiken