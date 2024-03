Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schweden soll heute Nato-Mitglied werden. In der Nato wird damit gerechnet, dass das Aufnahmeverfahren für Schweden heue während eines Besuchs von Ministerpräsident Ulf Kristersson und Außenminister Tobias Billström in Washington offiziell abgeschlossen werden kann. Parallel zur Aufnahme hält das Verteidigungsbündnis im Norden Skandinaviens ein Großmanöver ab, an dem sich auch schon schwedische Soldaten beteiligen.

Prozess gegen Züchterin nach tödlichen Hundebissen. Eine 38-Jährige steht heute in Linz vor Gericht, weil drei ihrer Hunde im Oktober 2023 eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) totgebissen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Halterin beim Gassigehen keine „ausreichende Kontrolle“ über die Tiere gehabt habe und körperlich nicht in der Lage gewesen sei, diese vom Opfer wegzubringen. Sie wirft ihr daher grob fahrlässige Tötung vor.

Verbissener Kampf um Cherson. Ukrainische Spezialeinheiten verteidigen ihre Brückenköpfe an Fluss Dnipro gegen eine russische Übermacht. Unser Korrespondent Alfred Hackensberger hat sie besucht. Mehr dazu

Stelzer will sich von Grünen nichts „überstülpen“ lassen. „Ich halte es für entbehrlich, dass jemand wie ein Oberlehrer auftritt.“ Das sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Interview mit Julia Wenzel zu der Kritik von Grünen-Vizekanzler Wiener Kogler an den Ländern beim Thema Bodenschutz. Es entbehre jeglicher Realität, davon zu reden, dass das Land komplett zugebaut werde. Mehr dazu

Armutszeugnis für die ÖVP. Die Delegierten der ÖVP haben dem Wahlprogramm der Europäischen Volkspartei (EVP) nicht zugestimmt. „Anders als ihre feinstofflicheren Kollegen in anderen EU-Hauptstädten benötigt die Volkspartei offenbar irgendetwas mit Atom (nein danke), Migration (pfui!) und „normalen“ Dieselautos (ja bitte) als verbales Junk Food für „die Medien“, kommentiert Michael Laczynski in der Morgenlosse.

EVP kürt von der Leyen zur Spitzenkandidatin. Nach dem Beschluss des Wahlprogramms steht beim EVP-Kongress In Bukarest heute die Kür von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Spitzenkandidatin bei den Europawahlen im Juni an. Die deutsche CDU-Politikerin ist einzige Anwärterin, zugleich aber in der eigenen Parteienfamilie umstritten.

Heute vor 100 Jahren. „Man atmet erleichtert auf“, schrieb die „Neue Freie Presse“ am 7. März 1924 – denn ein wochenlanger Streik der Bankbeamten endete an diesem Tag. Mehr dazu