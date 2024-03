Der SPÖ-Vorsitzende war zu Gast beim deutschen Youtuber und Podcaster Tilo Jung – mehr als zwei Stunden lang. Die Zeit reichte trotzdem nicht.

Der Titel ist natürlich mit Augenzwinkern zu verstehen: „Jung & Naiv - Politik für Desinteressierte“ heißt der erfolgreiche Podcast von Tilo Jung, der auch auf Youtube zu sehen ist. Jung ist er mit 38 Jahren inzwischen eher nur vom Namen her, naiv definitiv nicht und Desinteressierte dürften sich diese Debatten wohl auch eher selten anhören. Schon allein wegen ihrer Länge: Drei, vier Stunden dauern die Gespräche oft. Gute zwei Stunden sprach der SPÖ-Obmann Andreas Babler mit Jung, Video und Podcast wurden am Dienstagabend veröffentlicht.

Das Gesprächsklima ist ungewohnt. Hierzulande ist man eher die harte Gesprächsführung eines Armin Wolf gewohnt. Vergleichsweise amikal geht es bei Jung zu, man spricht sich mit Du an. Auch ist der Interviewer nicht bemüht um Neutralität – er sagt durchaus, wie er Dinge sieht. „Das ist der real existierende Kapitalismus, Andi. So ist das halt“, kommentierte er etwa Bablers Ausführungen zu Semperit und dessen Niedergang in Traiskirchen. Jung muss auch nicht versuchen, parteilos zu sein. Seine Show läuft auf keinem der öffentlich-rechtlichen Sender, er ist nicht der Ausgewogenheit verpflichtet.

Besonders deutlich wurde das nach gut eineinhalb Stunden Gespräch, als es um das unvermeidliche Thema FPÖ ging. Ob die FPÖ rechtsextrem sei, wollte Jung wissen. Bablers Antwort war eindeutig: „Ja, hundertprozentig“. Und verfassungsfeindlich? „Das ist eine Frage der Beweislast.“ Von einer neuen Radikalisierung der FPÖ sprach der SPÖ-Chef, bei der demokratische Grundpfeiler wie die Justiz und Persönlichkeitsrechte angegriffen würden.

„Der Gesamtcharakter der FPÖ ist rechtsextrem“

Sollte eine solche Partei verboten werden? In Deutschland wird diese Debatte wegen der AfD hitzig geführt – in Österreich nicht, was Jung erstaunte. Babler wiegelte in der Frage eher ab. Das sei eine politische Diskussion, die man sensibel führen müsse, sagte er. Eine mögliche Koalition auf Bundesebene schließt der SPÖ-Chef jedenfalls aus – im Gegensatz zu Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer auch, wenn FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht dabei wäre. „Der Gesamtcharakter der FPÖ ist rechtsextrem“, sagte Babler. „Es liegt nicht nur an der Person Herbert Kickl“. Das würden die Verbandelungen mit der rechtsextremem Gruppierung Identitäre zeigen.

Ein wenig ungeduldig wirkte der SPÖ-Chef bei dem Thema, wolle lieber über anderes reden. „Ich mag nicht das Bild haben, dass die SPÖ nur eine Partei ist, die etwas abwehrt. Ich mag wieder Lust machen auf Politik, die Dinge verbessert“, so Babler. Ob das möglich ist, liegt mitunter an seiner eigenen Partei. Jung, der einen Packen Zettel aus der Rechereche vor sich liegen hatte, fragte ihn auch zu den berühmt-berüchtigen parteiiinternen Querschüssen: Babler habe vor seiner Wahl versprochen, dass es das nicht mehr geben werde, „das scheinst du bisher nicht geschafft zu haben“, merkte der Youtuber an. „Ich glaube, es wird weniger“, so Babler. Es handle sich immer um die gleichen fünf oder sechs Personen – und die würden intern inzwischen stark kritisiert.

Gusenbauer „sieht für mich nach einem korrupten Typen aus“

Einer, der zwar nicht aktiv querschießt, aber doch ein Dorn im Fleisch des SPÖ-Chef sein dürfte, ist der ehemalige Parteichef Alfred Gusenbauer. Auch hier hielt Jung mit seiner Meinung nicht hinterm Berg: Gusenbauer „sieht für mich nach einem korrupten Typen aus“, kommentierte er, entlockte Babler aber auch nichts wesentlich Neues zum roten Ex-Kanzler non Grata.

Es war eines der letzten Themen, die besprochen wurden. Nach 2:14 Stunden musste Babler zu einem weiteren Termin, sonst hätte das Gespräch vielleicht noch einmal so lange gedauert. Er habe „noch 10 weitere Themen auf‘n Zettel“, schrieb Jung in den Kommentaren zum Yotube-Video. In diesem Punkt dürfte es den „harten“ Interviewern der „ZiB 2“ wohl genau gleich gehen.