Ex-BZÖ-Politiker Stefan Petzner stellt nach der Gründung von DAÖ eine Geschichte in den Raum: Das Konzept der neuen Partei sei alt, Unternehmer Stronach sei damals wie heute involviert gewesen.

„Die Allianz für Österreich“: Was neu klingt, könnte alt sein. Das behauptet zumindest Stefan Petzner, der sich als ehemaliger BZÖ-Politiker und Jörg-Haider-Vertrauter mit FPÖ-Abspaltungen auskennen dürfte. Er veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine ausgiebige Erzählung der angeblichen Vorgänge aus seiner Sicht.

2: im jahr 2013 wollte stronach das bzö karpern und sich mit 500.000 euro in klub einkaufen. sein vorschlag: er, stronach plus gefolge, und das bzö bilden gemeinsam eine neue partei namens „ALLIANZ FÜR ÖSTERREICH“ und ziehen als solche in nr-wahl. — Stefan Petzner (@stefan_petzner) 12. Dezember 2019

Petzners These: Frank Stronach, austro-kanadischer Unternehmer, habe bereits vor sieben Jahren geplant, sich in den BZÖ-Klub „einzukaufen“, wie Petzner es formuliert. Eine halbe Million habe Stronach angeboten, um mitsamt eigenen Leuten das BZÖ zu „kapern“ und eine neue Partei zu gründen. Das BZÖ seinerseits war Haiders Abspaltung von der FPÖ.

Diese hätte dann eben „Allianz für Österreich“ heißen sollen, meint Petzner. Das Grundkonzept dazu sei fertig gewesen. Stronach, behauptet Petzner, habe den Chefposten für sich beansprucht, was aber am damaligen BZÖ-Obmann, Josef Bucher, gescheitert sei: Dieser wollte Parteichef bleiben, nicht bloß Klubobmann. Bucher habe die 500.000 Euro abgelehnt - und Stronach (Vorwurf: Bestechung) angezeigt; die Klage wurde später zurückgezogen. Damit sei Stronachs BZÖ-Übernahme gescheitert, schreibt Petzner, das Ende sei bekannt: Das Team Stronach wurde gegründet.

Petzner mutmaßt nun, dass Stronach erneut Pläne habe, sich in die Politik „einzukaufen“: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sei in seinen Augen „der Gekaufte“. „Die Allianz für Österreich“ (DAÖ) sei somit eine „Mischung aus österreichischem BZÖ, kanadischem Stronach samt Anhang und Ibiza-Leuten“. Das Ende von Team Stronach und BZÖ seien bekannt; daher, meint Petzner, würde DAÖ ein ähnliches Schicksal blühen.

500.000 Euro für „politische Aktivitäten“ bestimmt

Tatsächlich gibt es Belege für Petzners Geschichte. Einerseits die Klage Buchers aus dem Jahr 2012. Als Bucher öffentlich den Vorwurf zurückzog, Stronach habe ihn um 500.000 Euro „kaufen“ wollen, erklärte er: „Frank Stronach hat mir im Frühjahr 2012 in meiner damaligen Eigenschaft als Obmann des BZÖ einen Betrag von 500.00 Euro angeboten. Dieser Betrag war nicht für mich persönlich, sondern für gemeinsame politische Aktivitäten bestimmt.“ Er habe das Angebot „nie angenommen“, hieß es in der Stellungnahme weiter. „Es lag mir fern, der Ehre von Herrn Frank Stronach jemals nahezutreten.“ Damals wurde auch gemunkelt, dass es Angebote an BZÖ-Mandatare gegeben habe, zu Stronach überzulaufen; der Unternehmer dementierte dies.

Stronach selber hatte damals in einem Interview gemeint, aus der Zusammenarbeit sei nichts geworden, weil Bucher nicht der richtige Partner gewesen sei, um das politische System aufzubrechen. „Weil der hat keine Hoden“, sagte Stronach damals. Mehrere Ex-BZÖ-Mandatare wechselten letztlich zum Team Stronach. Bei der Nationalratswahl 2013 schaffte es Stronachs Liste aus eigenen Stücken ins Hohe Haus; 2017 trat sie nach internen Streitigkeiten nicht mehr an.

Strache-Stronach-Treffen ohne „politische Relevanz“

Im Zusammenhang mit DAÖ wurde schon im November berichtet, dass Strache Stronach getroffen habe; auch ein Foto, das die Männer gemeinsam zeigt, wurde veröffentlicht. Stronachs Anwalt erteilte Spekulationen über eine allfällige Unterstützung Straches damals aber eine Absage. Zwar habe es ein Treffen gegeben, aber: „Das Gespräch hatte keine politische Relevanz.“ Stronach „würde sein Wissen allen Parteien zur Verfügung stellen, wenn das für sinnvoll erachtet würde. Er würde sich auch mit (SPÖ-Chefin Pamela, Anm.) Rendi-Wagner treffen“.

Strache war bis Mai 2019 FPÖ-Chef und Vizekanzler. Gegen ihn wird in den Causen Ibiza und Casinos sowie wegen der Spesenaffäre ermittelt. Am Donnerstag gründeten ehemalige FPÖ-Politiker aus seinem Umfeld eine neue Partei, DAÖ, die in Wien im Landtag sitzt und bei der Wien-Wahl antreten will. (Red.)