Masken sollen Tote verhindern

Die Regierung führt neue Pflichten für Wirtschaft und Bürger ein. Bisherige Maßnahmen würden im Kampf gegen das Virus nicht reichen.

Erst der Fiebertest auf der Stirn, dann die Pflicht zur Handdesinfektion, bevor es zur eigentlichen Sicherheitskontrolle mit dem Metalldetektor geht. Wer dieser Tage ins Kanzleramt kommen will, wird ausgiebig beäugt. Im Kongresssaal, in dem sonst nach Ministerräten viele Journalisten auf die Aussagen der Regierung warten, stehen nur noch vereinzelte Stühle, die für bestimmte Medien reserviert sind. Statt des gewohnten Stimmengewirrs herrscht eine ungewohnte Ruhe, so wie an vielen Orten dieser Tage.