Die Visionen des Frederic Laloux

Kurz hintereinander bezogen sich zwei Interviewpartner auf den Management-Vordenker Frederic Laloux und dessen Augenöffner „Reinventing Organizations“. Grund genug, seine Thesen zu rekapitulieren.

2014, als „Reinventing Organizations“ erschien, bezeichneten ihn die einen als Ikonoklast, die anderen als Nestbeschmutzer: Frederic Laloux (45), Autor und Vordenker, ehemaliger McKinsey-Mann, wollte nicht mehr erreichen als die Kleinigkeit, das Miteinander am Arbeitsplatz völlig neu zu gestalten. Damit trat er so nebenbei die „New World of Work“-Bewegung los.