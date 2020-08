Die One-Man-Show des Donald Trump

Nach einem Auftritt in Pennsylvania verspürte Donald Trump Heißhunger auf eine Pizza, während im Hintergrund der Parteitag der Demokraten über den Schirm flimmerte.

Der Präsident will während des Parteitags gleich mehrere Reden schwingen, die wichtigste lässt er aus dem Weißen Haus übertragen.

Seattle. Donald Trump verspricht eine „nie da gewesene Show“. Der US-Präsident will beim Parteitag der Republikaner kommende Woche gleich mehrere Reden halten. „Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld“, rief er seinem demokratischen Konkurrenten, Joe Biden, nach dessen offizieller Nominierung zu.



Doch Konfetti, Bühnenspektakel, „USA“-Sprechchöre und Medienrummel darf man bei der Republican National Convention vom 24. bis 27. August in der Stadt Charlotte nicht im Übermaß erwarten.



336 Delegierte werden sich in Charlotte einfinden, aus jedem US-Bundesstaat und Territorium jeweils sechs; vor vier Jahren noch zweieinhalbtausend. Die Coronapandemie fordert ihren Tribut. „Das ist jetzt de facto eine stellvertretende Delegation. Wir müssen eine Abschrift unterzeichnen, dass wir den gesamten Bundesstaat vertreten“, erklärt Mathew Thomas, ein früheres Vorstandsmitglied der Washington State Republican Party, der Teil der republikanischen Delegation ist. Er wird als einer von sechs Wahlberechtigten aus dem Bundesstaat Washington nach North Carolina reisen.