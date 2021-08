Mückstein: Abschiebungen nach Afghanistan „haben sich erledigt“

Anders als beim Koalitionspartner kann man es sich bei den Grünen „nicht vorstellen", dass in naher Zukunft Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt werden.

Sollen abgelehnte Asylwerber weiterhin nach Afghanistan abgeschoben werden dürfen? In dieser Frage gibt sich die Regierung uneinig. Während die ÖVP weiterhin an ihrem Kurs festhält, Abschiebungen nach Afghanistan nicht auszusetzen, habe sich dieses Thema für Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) angesichts der aktuellen Entwicklungen „erledigt". Dies erklärte er am Sonntagabend in der „ZiB 2".

"Da werden Leute ausgeflogen aus Kabul, da werden wir nicht einen Charter anheuern und Leute hinbringen. Das heißt, das geht einfach nicht, das ist auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht gedeckt“, so der Ressortchef. Außerdem sollten Schutzsuchende Menschen auch in Österreich Schutz finden können. Eine von Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) geplante Afghanistan-Konferenz zielt hingegen vielmehr auf die Hilfe vor Ort.

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hatte vergangene Woche dieselbe Linie vertreten: Abschiebeflüge nach Afghanistan seien derzeit „faktisch und rechtlich“ nicht möglich, meinte er am Donnerstag im Interview mit "oe24.TV“. Die Flieger hätten „gar keine Landeerlaubnis in Afghanistan“, es sei für ihn deshalb "so gut wie unvorstellbar, dass in den nächsten Wochen Abschiebeflüge organisiert werden".

