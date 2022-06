Trotz Zinswende wird die EZB eine Getriebene bleiben

Jahrelang taten Politik und Notenbanken so, als wären wir in einer Dauerkrise. Alle haben sich an Nullzinsen gewöhnt. Umso schwerer fällt nun die Abkehr.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will nun endlich handeln. Die Notenbank, deren Aufgabe die Wahrung der Preisstabilität ist, will ihre Staatsanleihen-Käufe einstellen und möglicherweise im Juli die Zinsen anheben. Diese liegen seit 2016 auf dem Krisenniveau von null Prozent. 2016 gab es weder eine Pandemie noch einen Krieg in Europa. Da aber die Verbraucherpreise sich im Zaum zu halten schienen, sah man keinen Handlungsbedarf. Zu angenehm war es für die Staaten, sich billig zu verschulden, für die Kreditnehmer, sich teure Häuser leisten zu können (deren Preise ohne lockere Geldpolitik vielleicht gar nicht so hoch wären), für die Investoren, zu kaufen, was sie wollten, weil die Flut alle Boote hochtrieb.

Steigende Vermögenspreise sind schön für Menschen, die bereits reich sind – und unangenehm für solche, die es erst werden wollen. Wer in den vergangenen Jahren versucht hat, für ein Haus oder eine Wohnung zu sparen, musste zusehen, wie ihm die Preise davonliefen, weil Kredite so locker saßen und weil Anleger auf den Immobilienmarkt auswichen. Im Verbraucherpreisindex fiel das nicht groß auf: In diesem sind nur Mieten erhalten (auch die sind deutlich gestiegen), aber nicht Kaufpreise von Wohnungen.

Ähnliches gilt für Aktien: Wer erst in den vergangenen ein, zwei Jahren angesichts der mickrigen Sparbuchzinsen zu Aktien gewechselt ist, musste dafür teilweise hohe Preise zahlen. Das rächt sich jetzt, da die Börsen korrigieren.

Seit einigen Monaten ziehen nun auch die Verbraucherpreise kräftig an. Auslöser waren die Zerstörung der weltweiten Lieferketten angesichts der Covid-Pandemie und der Ukraine-Krieg. Die gute Nachricht: Zumindest was die Lieferketten betrifft, könnte das Schlimmste überstanden sein. Die Preise für Speicherchips und die Frachtraten für Transporte sind zwar noch immer deutlich höher als vor einem Jahr, von ihren Rekordhochs haben sie sich aber schon wieder ein wenig entfernt, wie Bloomberg-Daten zeigen. Die schlechte Nachricht: Wenn sich Preiserhöhungen einmal verfestigt haben, etwa weil sich Preise und Löhne gegenseitig hochschaukeln, dann bleiben die Preise hoch, auch dann, wenn die Inflationsauslöser wegfallen. Immerhin: In einigen Branchen werden die Löhne kräftig steigen, einige Unternehmen können die Preise an ihre Kunden weitergeben. Am härtesten trifft eine hohe Verbraucherpreisinflation Menschen mit wenig Einkommen, die ihr ganzes Geld in den Konsum stecken müssen.

Die größten Profiteure hoher Inflation sind hingegen die Staaten. Ihre Schulden werden weginflationiert. Außerdem ziehen sie aus der kalten Progression ihren Nutzen. Wenn die Löhne nominell steigen, kommen viele Menschen in eine höhere Steuerklasse, auch wenn sie real gar nicht mehr verdienen, und zahlen höhere Steuern.

Doch wenn die EZB nun die Zinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen, wem schadet das dann? Um die Staaten muss man sich am wenigsten Sorgen machen. Die Zinsen, auch wenn sie bis Jahresende auf 0,75 Prozent steigen sollten, werden noch lang real negativ bleiben, dem Schuldenmachen steht nichts im Weg. Zudem hat die EZB bereits angedeutet, dass sie nicht zulassen wird, dass sich die finanziellen Bedingungen im Euroraum deutlich auseinanderentwickeln, sprich: dass hoch verschuldete Länder höhere Renditen für ihre Anleihen zahlen müssen. Sie wird gegebenenfalls wieder eingreifen. Mit einer allzu harten Straffung der Geldpolitik ist also kaum zu rechnen.

Auch künftige Kreditnehmer und Anleger müssen sich also kaum auf lange Hochzinsphasen einstellen, das kann sich die EZB aus Rücksicht auf die hoch verschuldeten Staaten einfach nicht leisten. Sie wird also trotz Zinswende ihrem zögerlichen Handeln treu bleiben. Das führt dazu, dass es immer wieder Teuerungsschübe geben wird. Die Märkte werden dadurch einbrechen und sich beruhigen, die Vermögenspreise werden steigen und wieder fallen. Planbarer wird wirtschaftliches Handeln dadurch nicht. Und das ist ein größeres Problem, als ein entschlossenes Handeln der Zentralbank wäre – wenn Staaten und Menschen gelernt hätten, damit zu leben.



