Aus dem ewigen Thronfolger wird König Charles III.

Nach Jahrzehnten in der Warteschleife rückt der älteste Sohn der verstorbenen Monarchin an die Spitze des Königreichs: Charles hat zuletzt bereits immer mehr royale Aufgaben seiner Mutter übernommen. Noch nie war ein König so gut vorbereitet.

Vor erst drei Monaten zeigte sich die ganze Nation zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. in Feierlaune. Stets an ihrer Seite, bemüht darum, dass die 96-jährige Monarchin sich wohl fühlte, einen Arm zum Unterhaken hatte und nicht zu lange in der prallen Sonne am berühmten Balkon des Buckingham Palastes stand, war Charles. Das erstgeborene Kind der Königin, seit Jahrzehnten Thronfolger, selbst schon 73 Jahre alt. Ein fürsorglicher Sohn, der von seiner hochbetagten Mutter in den vergangenen Monaten immer mehr royale Verantwortung auferlegt bekommen hatte.

Am Donnerstagabend veröffentliche Charles nach dem Tod seiner „geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin“ ein kurzes Statement, in dem er von einem „Moment größter Traurigkeit für mich und für meine Familie“ spricht. Mit dem Ableben seiner Mutter ist Charles automatisch König geworden und schon am Abend gab der Palast bekannt: Als Charles III. wird der 73-Jährige der neue Monarch des Vereinigten Königreichs und das Staatsoberhaupt von 14 Commonwealth-Nationen.